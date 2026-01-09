Al Teatro Bellini di Napoli arriva l’Opera Rock The Wall con i Pink Floyd Legend

Al Teatro Bellini di Napoli torna la Pink Floyd Legend con l’Opera Rock “The Wall”. Dopo il successo della Pink Floyd Legend Week dello scorso anno, questa volta verrà rappresentata l’intera opera, il celebre album dei Pink Floyd. L’evento offre un’occasione per rivivere dal vivo un capitolo fondamentale della storia della musica, in una performance fedele e curata nei dettagli.

Tempo di lettura: 3 minuti Dopo il grande successo della  Pink Floyd Legend Week  dello scorso anno, i  Pink Floyd Legend tornano al Teatro Bellini di Napoli  con un evento unico: la messa in scena integrale di  The Wall, il celebre concept album dei Pink Floyd. Lo spettacolo – in programma giovedì 22, venerdì 23 gennaio alle ore 20.45 e sabato 24 gennaio 2026, alle ore 19 – sarà una  vera e propria Opera Rock dal vivo, che unirà  musica,  teatro  e  immagini. Sul palco prenderà vita la  costruzione in tempo reale del leggendario muro, elemento centrale della narrazione, che sarà eretto e abbattuto nel corso della performance, riproducendo fedelmente lo storico spettacolo dei Pink Floyd. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

