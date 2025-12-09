Drago Opera finale | lo spettacolo di Gabriele Giaffreda in prima nazionale al Teatro Goldoni
Raccontare la violenza che riempie le pagine dei quotidiani da un altro punto di vista. Quello di chi il coltello lo tiene dal manico, quello di chi ogni volta sembra un mostro degli abissi più oscuri e lontani ma quando si interrogano le sue conoscenze viene delineato come un profilo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
FULL-TIME Finale Pro Ragusa 2 - 3 Noto (3’ Di Dio - 69’ Noukri (rig.) - 72’ Miraglia - 92’ Drago e 98’ Tuve’) #NotoCalcio #forzagranata - facebook.com Vai su Facebook
Le ossa del drago: la prima opera d’arte partecipata si trova nello spazio cura di Poppi - Arezzo, 7 luglio 2025 – Le ossa del drago: la prima opera d’arte partecipata si trova nello spazio cura di Poppi La prima opera d’arte “partecipata” in Casentino, ovvero fatta con il coinvolgimento di ... Riporta lanazione.it
Dalla Bona: «Oggi resterei a Bergamo. Coraggio e fiducia, l’Atalanta se la gioca»
Viaggi della memoria nei campi di concentramento nazisti: 2 milioni di euro assegnati agli Uffici scolastici ...
Carlo Vanzini emozionato nell’ultimo video: “Mi dicono tutti: sei a casa nostra, a tavola con ...
Il regime iraniano minaccia i rifugiati politici in Italia
Alta marea e passerelle: aggiornata la gestione
Avezzano, ladro seriale in manette: evade dai domiciliari e assalta l'autolavaggio con un piccone virgilio.it
Carragher affonda Salah: «È vergognoso. E per stasera vorrei che…» internews24.com
Viaggi della memoria nei campi di concentramento nazisti: 2 milioni di euro assegnati agli Uffici scolastici ...
Carlo Vanzini emozionato nell’ultimo video: “Mi dicono tutti: sei a casa nostra, a tavola con ...
Il regime iraniano minaccia i rifugiati politici in Italia
Alta marea e passerelle: aggiornata la gestione
Avezzano, ladro seriale in manette: evade dai domiciliari e assalta l'autolavaggio con un piccone virgilio.it
Carragher affonda Salah: «È vergognoso. E per stasera vorrei che…» internews24.com