Drago Opera finale | lo spettacolo di Gabriele Giaffreda in prima nazionale al Teatro Goldoni

Firenzetoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Raccontare la violenza che riempie le pagine dei quotidiani da un altro punto di vista. Quello di chi il coltello lo tiene dal manico, quello di chi ogni volta sembra un mostro degli abissi più oscuri e lontani ma quando si interrogano le sue conoscenze viene delineato come un profilo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

