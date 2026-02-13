Forbidden fruit anticipazioni al 21 febbraio | Sahika perde il controllo

Sahika ha perso il controllo e si è scagliata contro Zehra nella soap Forbidden Fruit. La tensione tra le due donne cresce e le anticipazioni dal 16 al 21 febbraio mostrano come il suo comportamento diventi sempre più impulsivo. La situazione si fa difficile e non si sa ancora come finirà questa faida tra le due.

Forbidden fruit, anticipazioni dal 16 al 21 febbraio. Sahika perde il controllo e si scaglia contro Zehra. Sahika perde il controllo e si scaglia contro Zehra per aver partecipato alla festa organizzata da Yildiz, mentre Zehra prova a difendersi sostenendo di essere dalla sua parte. Quando Aysel si sente improvvisamente male e viene ricoverata d'urgenza, Yildiz sospetta che dietro al malore ci sia Sahika e teme che il vero bersaglio fosse lei. Per fortuna, Aysel si riprende rapidamente e senza conseguenze, continuano le anticipazioni di Forbidden fruit. Alla villa viene organizzato un brunch per festeggiare l'uscita del libro di Zehra, ma l'atmosfera si guasta con l'arrivo improvviso della polizia insieme a Ender, che accusa Sahika di aver tentato di ucciderla.

