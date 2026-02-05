Forbidden Fruit anticipazioni 6 febbraio | Halit e Sahika annunciano le nozze

Nella prossima puntata di Forbidden Fruit, in onda venerdì 6 febbraio su Canale 5, Halit e Sahika annunciano le nozze. I due, protagonisti della soap turca, fanno sapere ai loro amici e parenti della decisione, scatenando reazioni contrastanti tra chi approva e chi si oppone. La puntata promette colpi di scena e tensioni, mentre i personaggi cercano di gestire le conseguenze di questa notizia importante.

Scopriamo cosa succederà nella prossima puntata di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5 Anche venerdì 6 febbraio su Canale 5 torna l'appuntamento delle 14.10 con Forbidden Fruit. La serie turca ha inaugurato la terza stagione con due colpi di scena che hanno stravolto la famiglia Argun: trascorsi alcuni mesi, vedremo Halit pronto a sposarsi con Sahika, la terribile sorella di Kaya. La reazione di Kaya alla notizia però sarà tutt'altro che di gioia; l'uomo infatti reagirà in modo molto forte. Intanto, Yildiz è prossima al parto, ma non sa come comportarsi.

