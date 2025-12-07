Forbidden Fruit anticipazioni 8 dicembre | Kemal alle strette con Zehra e Halit Alihan ha una nuova fidanzata
La dizi turca si allunga per il giorno dell'Immacolata, con una puntata di ben due ore che andrà in onda al posto dei programmi di Maria De Filippi Nel giorno di festa si ferma Maria De Filippi, ma non le dizi turche. Lunedì 8 dicembre infatti, su Canale 5 si prendono una pausa sia Uomini e Donne che Amici, ma Forbidden Fruit andrà a coprire i loro spazi. Così la serie andrà in onda per circa due ore, dalle 14.50 fino alle 16.25, per poi lasciare spazio a La Forza di Una Donna. Scopriamo dunque più nel dettaglio cosa accadrà in questo speciale festivo. Dov'eravamo rimasti Yildiz ha incastrato Kemal, facendo credere a Zehra che il marito la stia tradendo con una bella sconosciuta. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
