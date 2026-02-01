Forbidden Fruit anticipazioni 2 febbraio | Halit vuole ancora il divorzio Zehra decide di sposare Caner

Domani su Canale 5 torna Forbidden Fruit, la soap turca che tiene incollati molti spettatori. Nella prossima puntata, Halit cerca ancora di ottenere il divorzio, mentre Zehra decide di sposare Caner. La vicenda si fa sempre più complicata, e i fan sono già in attesa di scoprire come evolveranno le loro scelte.

Scopriamo cosa succederà nella prossima puntata di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5 Torna domani su Canale 5 la soap turca Forbidden Fruit, in onda alle 14.10. La serie ha salutata Alihan e Zeynep, mentre è entrata in scena una nuova rivale per Ender: si tratta di Sahika, la sorella di Kaya. Nell' episodio di lunedì 2 febbraio Ender incontrerà il figlio del marito di Sahika, che le dirà qualcosa che la lascerà senza parole. Intanto Yildiz prova a chiarire con Halit, ma l'uomo non ha alcuna intenzione di tornare sui propri passi ed è deciso ad andare avanti col divorzio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Domani alle 14 torna Forbidden Fruit, la soap turca in onda su Canale 5.

