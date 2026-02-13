Arianna Fontana gelida sull'azzurro Pietro Sighel | Non merita assolutamente la mia attenzione

Arianna Fontana ha risposto con freddezza e indifferenza alle accuse di Pietro Sighel, pronunciate durante le Olimpiadi di Milano Cortina, dove il suo compagno di staffetta ha detto che non merita assolutamente la sua attenzione. Sighel aveva attaccato Fontana in un momento di tensione tra i due, mettendo in discussione il loro rapporto di squadra. La campionessa italiana, presente sulla pista, ha scelto di non commentare pubblicamente le parole di Sighel, mantenendo un atteggiamento distaccato.

