Milano-Cortina Arianna Fontana fulmina Sighel | Se merita esplode la Nazionale

Arianna Fontana ha battuto Martina Sighel nella finale dei 500 metri di short track ai Giochi Invernali di Milano-Cortina, conquistando la medaglia d’argento e scatenando l’ira della collega. Fontana, visibilmente soddisfatta, ha commentato con tono deciso:

"Sighel? Casco dal pero. Andrò a leggermi l'intervista e poi se merita una risposta, risponderò". Così una soddisfatta Arianna Fontana commenta la vittoria della medaglia d'argento nei 500 metri di short track ai Giochi Invernali di Milano-Cortina. La mente è alla gara che l'ha consegnata alla storia dello sport italiano come l'atleta più medagliata delle Olimpiadi estive e invernali alla pari del mito-Mangiarotti, ma il cuore forse è alle parole, durissime, del compagno di staffetta Pietro Sighel a Repubblica, qualche ora prima. "Ma chi la conosce, Arianna Fontana? Da otto anni si allena all'estero, ha scelto così. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

La campionessa Arianna Fontana si prepara a tornare alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

