Fontana guarda allo sport Sanremo traina la Rai | Sicilia in attesa di giustizia per Troina

Arianna Fontana ha deciso di non rispondere alle polemiche che la coinvolgono, preferendo dedicarsi alla sua preparazione per le prossime gare. La campionessa di short track si concentra sullo sport, mentre il festival di Sanremo sta portando grande attenzione alla Rai. Intanto, a Troina, in Sicilia, si aspetta ancora giustizia dopo le vicende che hanno scosso la comunità locale, che spera in una rapida soluzione. La regione vive un momento di attesa, mentre il settore televisivo e sportivo continuano a catturare l’interesse pubblico.

Arianna Fontana Frena sulle Polemiche, Sanremo Brilla e Troina Aspetta Giustizia. La campionessa di short track Arianna Fontana ha scelto di non commentare le recenti polemiche che hanno coinvolto il conduttore televisivo Giovanni Sighel, preferendo concentrarsi sulla sua preparazione atletica. La decisione, riportata da Italpress il 13 febbraio 2026, giunge in un periodo mediatico intenso, segnato dal successo del Festival di Sanremo e dalle richieste di maggiore attenzione per le aree interne della Sicilia, come quella di Troina, che rivendicano l'istituzione di un nuovo tribunale. La Scelta di Fontana: Priorità alla Concentrazione.