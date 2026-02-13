Troina Sicilia | Riscoperta del benessere con le Tre M | Materie prime Misure e Moderazione a tavola

A Troina, in Sicilia, la salute torna a essere al centro grazie alle “Tre M”: Materie prime, Misure e Moderazione. L’iniziativa nasce per contrastare l’aumento di disturbi legati all’alimentazione e promuove un ritorno alle tradizioni locali. Un mercato di prodotti freschi, con bancarelle colorate e sapori autentici, richiama cittadini e visitatori. La città si trasforma in un esempio di come il rispetto delle tradizioni possa migliorare il benessere.

La Salute Vien Mangiando: Troina e la Sicilia Riscoprono le "Tre M" del Benessere. Nel cuore della Sicilia, un'iniziativa ambiziosa punta a riconnettere salute e alimentazione, riscoprendo le tradizioni locali e promuovendo un modello di benessere basato su tre pilastri: Materie prime, Misure e Moderazione. L'area interna di Troina, in provincia di Enna, è il fulcro di questo progetto che mira a valorizzare il territorio e a migliorare la qualità della vita dei suoi abitanti. Un Territorio Ricco di Tradizioni. La provincia di Enna, con i suoi comuni di Agira, Aidone, Assoro, Barrafranca, Calascibetta, Catenanuova, Centuripe, Cerami, Gagliano C.