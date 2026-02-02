TFR nei fondi pensione | dal 1° luglio scatta il silenzio-assenso Cosa succede per neoassunti e dipendenti

Dal 1° luglio scatta il silenzio-assenso per i neoassunti e i dipendenti. Chi entra in azienda avrà 60 giorni di tempo, invece di sei mesi, per decidere se lasciare il TFR in azienda o versarlo ai fondi pensione. Se non sceglie, il denaro verrà automaticamente trasferito alla previdenza complementare. La modifica riguarda tutti i nuovi assunti, con l’obiettivo di incentivare la previdenza integrativa.

Una nuova misura introdotta nel maxiemendamento riguarda l’iscrizione automatica dei neoassunti nel settore privato ai fondi pensione, con una finestra di tempo per esercitare il diritto di rinuncia.

La Commissione bilancio del Senato ha approvato la manovra, che ora si prepara a passare in Aula e successivamente alla Camera per l’approvazione finale entro la fine dell’anno.

