Contratto scuola Pacifico chiede controlli sugli stipendi e pensione anticipata per burnout Silenzio-assenso sul Fondo Espero e buoni pasto nel mirino

Il presidente dell'Anief, Marcello Pacifico, ha commentato durante una trasmissione di Orizzonte Scuola TV la firma del contratto scuola 2022-24. Ha evidenziato richieste di controlli sugli stipendi, la possibilità di pensione anticipata per il burnout, e ha sottolineato alcune questioni come il silenzio-assenso sul Fondo Espero e i buoni pasto. Questi temi rappresentano aree di attenzione nel settore scolastico.

Il presidente nazionale dell'Anief, Marcello Pacifico, è intervenuto durante la trasmissione di approfondimento organizzata da Orizzonte Scuola TV per commentare la firma definitiva del contratto scuola 2022-24, avvenuta lo scorso 23 dicembre. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

