' Fondo Affitto’ contributo garantito per oltre 150 domande ammesse
Il Fondo Affitto 2024 a Ferrara garantisce il contributo a tutte le oltre 150 domande ammesse. Grazie a un nuovo stanziamento regionale e alla decisione del Comune di utilizzare le risorse disponibili, il diritto alla casa viene tutelato per chi ha presentato domanda, assicurando un sostegno concreto alle famiglie in difficoltà.
Diritto alla casa. A Ferrara tutte le domande di accesso alla misura 'Fondo Affitto 2024' saranno soddisfatte, grazie a un nuovo stanziamento regionale e alla scelta del Comune di Ferrara, su proposta dell'assessora alle Politiche abitative Cristina Coletti, di utilizzare le risorse derivanti. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
