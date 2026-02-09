Fonderie Pisano la protesta dei comitati | Il silenzio dell' Asl è scelta politica contro la cittadinanza

Mercoledì mattina, davanti alla sede dell’Asl di Salerno, un gruppo di cittadini si è radunato in presidio. Chiedono risposte sulla mancanza di interventi e sulle decisioni prese dall’azienda sanitaria. La protesta nasce dal timore che il silenzio dell’Asl sia una scelta politica che mette a rischio la salute pubblica. La manifestazione si è svolta alle 11 in via Nizza 146, con cittadini e cittadine che hanno voluto far sentire la propria voce.

Nella mattinata di mercoledì 11 febbraio, alle ore 11, davanti alla sede dell'Asl di Salerno in via Nizza 146, cittadini e cittadine scenderanno in presidio per "chiedere ciò che dovrebbe essere scontato in uno Stato di diritto: la tutela della salute pubblica". "Da troppo tempo l'Asl di Salerno.

