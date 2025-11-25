Come cambia il consiglio regionale | 23 volti nuovi tutti i 50 eletti

È stata definita la composizione del nuovo consiglio regionale pugliese, con 29 seggi alla maggioranza di Antonio Decaro e 21 alla minoranza, compreso quello per Luigi Lobuono, il candidato alla presidenza che si è fermato al 35 percento. Rispetto alla precedente composizione, sono 23 i volti. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

