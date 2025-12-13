Fondazione Carisp due nuovi volti per tra i soci | c' è anche l' ad di Unieuro Maria Bruna Olivieri

L'assemblea della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì ha rinnovato la propria composizione, nominando due nuovi soci e confermando due membri già presenti. Tra i nuovi volti, figura anche Maria Bruna Olivieri, amministratrice delegata di Unieuro, portando competenze diversificate e rafforzando il ruolo dell’istituzione nel territorio.

L'assemblea dei soci della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì ha rinnovato venerdì la propria compagine con la nomina di due nuovi membri e la conferma di altri due, rafforzando così l'Assemblea con competenze diversificate e consolidate. Sono stati confermati Maurizio Berlati e Luciano.

La Fondazione Carisap investe 14 milioni, grande attenzione alle necessità giovani: ecco il piano pluriennale - ASCOLI La Fondazione Carisap presenta il Piano pluriennale 2026–2028, documento che segna una svolta sia per l’entità delle risorse sia per il metodo adottato. corriereadriatico.it

Così la Fondazione Carisp: "Il riconoscimento dell’Unesco alla cucina italiana come patrimonio collettivo rafforza, da questo punto di vista, il percorso parallelo che il territorio forlivese ha intrapreso con quello cesenate per l’assegnazione del titolo di Capitale - facebook.com facebook

