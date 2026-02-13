Foibe alle Biblioteche di Roma il ricordo è tutto a sinistra FdI | Visione faziosa

Il ricordo delle foibe, legato alle scelte di alcune Biblioteche di Roma, ha scatenato polemiche politiche. La decisione di organizzare una presentazione del libro di Gianni Cuperlo, deputato del Pd, ha suscitato critiche da parte di Fratelli d’Italia. Il partito di destra denuncia una visione faziosa e tende a sottolineare come l’evento sembri sovrapporre il ricordo delle vittime a specifici schieramenti politici. La polemica si accende nel giorno in cui le istituzioni culturali pubbliche scelgono di ricordare le tragedie del passato, ma il dibattito si concentra anche sulla neutralità

Il circuito delle Biblioteche di Roma ha deciso di promuovere come evento per il Giorno del Ricordo la presentazione del libro del deputato Pd, Gianni Cuperlo, La frontiera ferita. Guerre, fascismo, foibe, esodo con l’introduzione dello storico Guido Crainz e l’intervento di Christian Raimo, entrambi sostenitori della tesi secondo cui la memoria delle foibe sarebbe oggetto di propaganda da parte di “sovranisti” e “nazionalisti”. «Si tratta di relatori che, per impostazione culturale e per posizioni pubblicamente espresse nel tempo, rappresentano una visione del tutto faziosa rispetto al tema delle Foibe e dell’esodo», ha commentato il consigliere comunale di Roma, Federico Rocca di FdI, chiedendo un chiarimento al sindaco Roberto Gualtieri. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

La Calabria si mobilita per il Giorno del Ricordo.

Durante la seduta solenne in Regione Toscana, i deputati di Fratelli d’Italia e Forza Italia hanno deciso di abbandonare l’aula.

Foibe ed esodo giuliano?dalmata: la provincia di Rimini celebra il Giorno del RicordoLa provincia di Rimini ha celebrato questa mattina, 10 febbraio, il Giorno del Ricordo con una serie di iniziative istituzionali che hanno coinvolto amministrazioni, associazioni, studenti e cittadini ... altarimini.it

La bambina con la valigia proiettato nella Biblioteca di Sacrofano Al Tempo RitrovatoÈ stato proiettato martedì 10 febbraio 2026 presso la Biblioteca Comunale di Sacrofano (RM) Al Tempo Ritrovato in occasione del Giorno del Ricordo ... agrpress.it

