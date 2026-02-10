Foibe giorno del ricordo | Fdi e Forza Italia lasciano la seduta solenne in Regione Protesta per l’esclusione di Bocchino

Durante la seduta solenne in Regione Toscana, i deputati di Fratelli d’Italia e Forza Italia hanno deciso di abbandonare l’aula. La protesta nasce dall’esclusione del giornalista Italo Bocchino, che avrebbe dovuto parlare e mostrare un cortometraggio sulla giornata del ricordo. Un gesto deciso che ha interrotto bruscamente il confronto in un momento simbolico dedicato alle vittime delle foibe.

FIRENZE – I gruppi di Fratelli d'Italie e di Forza Italia nel Consiglio regionale della Toscana hanno lasciato l'aula, durante la seduta solenne dedicata alle "Foibe e alla giornata del ricordo", per protesta contro l'esclusione del giornalista Italo Bocchino, direttore del "Secolo d'Italia", che avrebbe dovuto tenere un intervento con la proiezione di un cortometraggio. C'erano state polemiche sul suo nome. "L'ufficio di presidenza" del Consiglio regionale della Toscana "alla fine ha deciso di svolgere un Consiglio regionale senza interventi esterni. Quindi, non censure nei confronti di una persona, ma diciamo la decisione di svolgere il Consiglio come un Consiglio regionale qualsiasi pur avendo come ordine del giorno il Giorno del Ricordo".

