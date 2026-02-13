A Foggia, un ragazzo di 19 anni ha ricevuto gli arresti domiciliari dopo aver realizzato fotomontaggi offensivi con l’intelligenza artificiale contro la sua ex compagna, Arianna, 19 anni. La vicenda si è sviluppata nel giro di pochi mesi, partendo dai ricordi dell’asilo e arrivando a minacce digitali che hanno sconvolto la ragazza.

Una storia che parte dall’asilo e finisce davanti a un giudice. A Foggia, un ragazzo di 19 anni è stato posto agli arresti domiciliari con l’accusa di stalking nei confronti della sua ex compagna di classe, Arianna, anche lei 19enne. Secondo quanto ricostruito dalla Squadra Mobile, la giovane a giugno scorso aveva trovato affissi sui muri della scuola superiore che frequentava fotomontaggi con il proprio volto sovrapposto a corpi nudi di altre donne, corredati da frasi volgari e diffamatorie. Nei giorni successivi, quelle immagini avrebbero tappezzato altre zone della città. Un’esposizione pubblica umiliante, studiata per colpire la reputazione e la dignità della ragazza. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Foggia, fotomontaggi audaci con l’IA contro l’ex compagna: 19enne ai domiciliari per stalking

Approfondimenti su foggia fotomontaggi

A Foggia, un ragazzo di 19 anni è stato arrestato dopo aver creato e condiviso con l’aiuto dell’intelligenza artificiale fotomontaggi offensivi di una coetanea.

Un ragazzo di 19 anni ha preso di mira l’ex amica, e questa vendetta gli è costata cara: è stato arrestato dopo aver affisso per mesi immagini pornografiche realizzate con il suo volto, che ha sparso in vari quartieri di Foggia.

Ultime notizie su foggia fotomontaggi

Foggia, perseguita l’ex amica con fotomontaggi davanti alla scuola: arrestato 19enne foggianoA Foggia un 19enne è stato arrestato per aver perseguitato l’ex amica con fotomontaggi offensivi affissi davanti alla scuola e diffusi in città. trmtv.it

Fotomontaggi hard con l'IA sui muri della scuola: vittima una 19enne, arrestato un coetaneoLa Polizia di Foggia ha arrestato un 19enne per il reato di atti persecutori. Gli agenti della Squadra Mobile di Foggia hanno arrestato ... msn.com

Stalking e fotomontaggi con l’IA, Arianna: “L’arresto è un sollievo, ora intravedo la luce” - facebook.com facebook