Spaccio di droga a Catania | arrestato 40enne con oltre due chili di hashish

I Carabinieri di Catania hanno arrestato un uomo di 40 anni, trovato in possesso di oltre due chili di hashish. L’operazione fa parte delle attività di contrasto allo spaccio di droga, condotte dal Comando Provinciale per garantire la sicurezza nella città. L’arresto si inserisce nelle iniziative di prevenzione e repressione delle attività illecite legate alle sostanze stupefacenti.

L'operazione dei Carabinieri. Nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, predisposte dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania, i militari del Nucleo Investigativo hanno arrestato un uomo di 40 anni, residente nel capoluogo etneo. L'uomo è ritenuto responsabile di detenzione di droga ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva. L'indagine e il monitoraggio dei movimenti. L'arresto è il risultato di una mirata attività investigativa condotta dalla 2ª Sezione del Reparto, specializzata nel contrasto agli stupefacenti e ai reati predatori.

