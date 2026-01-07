Chiamati a pulire senza agibilità dopo l’incendio Scatta lo sciopero in un negozio a Salò

A Salò, dopo un incendio in un centro commerciale, i dipendenti sono stati chiamati a riprendere il lavoro nonostante l’incertezza sulle condizioni di agibilità dell’edificio. La situazione solleva questioni sulla sicurezza e sulle modalità di gestione post-incendio, portando allo sciopero dei lavoratori. La vicenda evidenzia l’importanza di garantire condizioni di lavoro sicure e trasparenti in situazioni di emergenza.

Salò (Brescia) – Scoppia un incendio al centro commerciale, il negozio rimane chiuso ma i dipendenti devono andare a lavorare ancora prima di sapere in quali condizioni di agibilità si trovi lo stabile. Risultato: uno sciopero. Succede al Carrefour di via Montale a Cunettone di Salò, dove lunedì sera è divampato un incendio che ha intaccato materiale in legno in un negozio Brico. Due uomini di 55 e 73 anni nel tentativo di contenere le fiamme sono rimasti lievemente intossicati. Ieri la Cgil ha proclamato lo sciopero per l’intera giornata, riservandosi di proseguire la protesta nelle prossime ore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

