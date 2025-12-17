Spintona un turista e gli ruba il telefonino | inseguito dai poliziotti alla Maddalena

Nella serata di ieri, alla Maddalena, un giovane di 18 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo aver spinto un turista e sottratto il suo telefonino. L’intervento degli agenti ha portato al fermo dell’individuo, già noto alle forze dell’ordine, per rapina, lesioni e resistenza. Un episodio che riaccende l’attenzione sulla sicurezza in zona e sulla necessità di tutela per cittadini e visitatori.

© Napolitoday.it - Spintona un turista e gli ruba il telefonino: inseguito dai poliziotti alla Maddalena Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 18enne di origine marocchina, con precedenti di polizia, per rapina lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale. In particolare, i Falchi della Squadra Mobile, nel transitare in corso Umberto I, hanno notato il soggetto in. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: Ruba la valigia a un turista a Malpensa e scappa, 20enne inseguito dalla vittima Leggi anche: Catania, turista tedesco ruba aspirapolvere e champagne da un hotel di lusso: denunciato per furto aggravato La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. la borseggiatrice dice che è il suo lavoro rubare

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.