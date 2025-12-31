Piano eliminazione barriere architettoniche | l' ok del Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale di Oria ha approvato il Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche (Peba), uno strumento fondamentale per migliorare l'accessibilità degli spazi pubblici e degli edifici. Questo piano, previsto dalla normativa nazionale dal 1986, mira a garantire condizioni di fruibilità più inclusive per tutte le persone, contribuendo a promuovere una comunità più accessibile e equa.

ORIA - Il Consiglio Comunale di Oria ha approvato il Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche (Peba), lo strumento previsto dalla normativa nazionale dal 1986 per programmare gli interventi destinati a rendere edifici e spazi pubblici realmente accessibili a tutti. Un atto definito. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Leggi anche: Approvato all’unanimità in consiglio comunale il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche Leggi anche: A Verucchio un piano da quasi 4 milioni per l'eliminazione delle barriere architettoniche Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Adozione del Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) – 3° stralcio / Notizie / Novità / Homepage; Ecco il piano barriere architettoniche; San Mauro Pascoli senza barriere. Approvato il piano all’unanimità; La Cgil al Comune: Nelle strade non sono state eliminate le barriere architettoniche. Stop al Bonus Barriere Architettoniche 75%: quali sono le alternative - Il 31 dicembre 2025 termina la corsa il Bonus 75% per l'abbattimento delle barriere architettoniche. rinnovabili.it

Adozione dei P.E.B.A (Piano eliminazione barriere architettoniche): esiti avviso pubblico - (Piani di eliminazione delle barriere architettoniche) nei Comuni e ... regione.campania.it

Ecco il piano barriere architettoniche - Con un avviso, il responsabile del settore Urbanistica e Ambiente, tenendo conto della deliberazione di giunta, immediatamente esec ... polesine24.it

Nel bilancio di previsione IMU invariata, Patto per la casa, Hub urbani, più sicurezza, investimenti nelle scuole e raddoppio del sostegno, impianti sportivi, Piano del verde e per l’eliminazione delle barriere architettoniche, torna la Fira de Bagoin - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.