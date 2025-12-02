Finge di essere il nipote e raggira un’anziana | preso un 27enne

Tempo di lettura: 2 minuti Nella mattinata un individuo aveva contattato telefonicamente un’anziana e, qualificatosi falsamente come nipote, le prospettava che la nuora era trattenuta presso una Caserma dei Carabinieri per un presunto debito. Per evitare conseguenze legali, alla donna veniva richiesto di consegnare 7.000 euro a un sedicente dipendente dell’Agenzia delle Entrate che si sarebbe presentato alla sua abitazione. Poco dopo il giovane, poi fermato ad Ariano Irpino, si sarebbe presentato all’anziana, facendosi consegnare la somma indicata. È inoltre emerso che lo stesso soggetto avrebbe tentato una seconda truffa ai danni di un’altra donna, contattata da due uomini spacciatisi falsamente uno per maresciallo dei carabinieri e l’altro per avvocato, con richiesta di consegnare circa 7mila euro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

