Finge di conoscere il nipote entra in casa e ruba gioielli per migliaia di euro

Viene arrestato dopo aver finguto di conoscere il nipote e aver fatto irruzione in una casa di Milano. L’uomo ha convinto la proprietaria ad aprire, sostenendo di essere un amico del nipote. Una volta dentro, ha arraffato gioielli per migliaia di euro e si è dato alla fuga. La polizia lo ha rintracciato poco dopo e lo ha portato in caserma.

Si sarebbe presentato alla porta dicendo di essere amico del nipote della proprietaria di casa, riuscendo così a farsi aprire. Poi, approfittando di un momento di distrazione della donna, avrebbe raggiunto rapidamente la camera da letto per impossessarsi di alcuni oggetti in oro.È accaduto a.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Approfondimenti su Casa Ruba Entra nella casa disabitata, si finge proprietario, ruba e prova a vendere gli oggetti di valore Un individuo si introduce in una casa disabitata, assumendo temporaneamente il ruolo di proprietario. Truffe, i nuovi ’brevetti’: "A casa ha gioielli sospetti". Il ’maresciallo’ entra e ruba Le truffe si evolvono con nuovi stratagemmi, come il falso intervento di un 'maresciallo' che si presenta a casa con l’accusa di un furto. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Casa Ruba Argomenti discussi: Finge di conoscere il nipote, entra in casa e ruba gioielli per migliaia di euro - AgrigentoNotizie; Usa, uomo del Minnesota si finge agente Fbi per liberare Mangione: arrestato; Foti: Schlein specula su Niscemi. Vannacci? Non seguiremo chimere; Tre cortometraggi presentati al Sulmona International Film Festival in corsa per l’Oscar. Mancano due giorni a questo evento incredibile! Clicca qui per conoscere tutto quello che c'è da sapere facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.