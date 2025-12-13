Infrastrutture e servizi la svolta | 37 milioni ai Comuni rurali calabresi

La Calabria investe quasi 37 milioni di euro per rafforzare le infrastrutture e i servizi nei Comuni rurali, nell’ambito dell’intervento Srd07 della nuova programmazione rurale 2023/2027. Questa iniziativa mira a migliorare la viabilità, i servizi essenziali e le infrastrutture nei territori più fragili, sostenendo lo sviluppo e il benessere delle comunità rurali calabresi.

Con un impegno economico di quasi 37 milioni di euro, la regione Calabria rafforza la propria attenzione verso i territori più fragili grazie all’intervento Srd07 della nuova programmazione rurale 20232027:un’azione che punta a migliorare viabilità, servizi essenziali e infrastrutture. Reggiotoday.it Viabilità, infrastrutture, servizi. Gallo: “37 milioni ai comuni calabresi delle aree rurali” - Investimenti che riguardano strade rurali, elettrificazione, acquedotti e infrastrutture per l’accoglienza turistica ed attività ricreative ... msn.com

Regione Calabria, 37 milioni per le infrastrutture rurali. Consegnati i fondi a 247 Comuni - L’assessore Gallo: «Più risorse rispetto al passato, senza servizi non c’è sviluppo né permanenza delle attività agricole» ... corrieredellacalabria.it

Viabilità, infrastrutture, servizi, Gallo: “37 milioni ai Comuni delle aree rurali” ilmetropolitano.it/2025/12/12/via… #ilmetropolitano x.com

???Infrastrutture e servizi nelle aree rurali: finanziati per 247 comuni calabresi - facebook.com facebook

Assemblea di Federcoop Romagna 2022

Video Assemblea di Federcoop Romagna 2022 Video Assemblea di Federcoop Romagna 2022