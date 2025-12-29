Sistema portuale del Lazio | ecco la graduatoria dei Comuni ammessi ai contributi

È stata pubblicata la graduatoria ufficiale relativa all’avviso pubblico per la concessione di contributi ai Comuni del sistema portuale del Lazio. Questa graduatoria stabilisce le assegnazioni dei fondi disponibili, supportando lo sviluppo e l’innovazione delle realtà portuali della regione. Di seguito, si trovano le informazioni sui Comuni ammessi e i criteri adottati per la selezione.

E' stata approvata la graduatoria dell'avviso pubblico per la concessione di contributi ai Comuni del sistema portuale del Lazio. Si tratta di un finanziamento finalizzato alla realizzazione di opere di riattamento, ristrutturazione, adeguamento e completamento delle infrastrutture portuali.

Contributi per il sistema portuale, fondi per tre Comuni pontini - La Regione Lazio approva la graduatoria: finanziamenti per Minturno, San Felice Circeo e Sperlonga. latinaoggi.eu

