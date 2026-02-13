L’A2 femminile si prepara alla finale di Coppa Italia, causa l’entusiasmo delle atlete che si allenano intensamente a Latisana. Le giocatrici hanno partecipato a una conferenza stampa dove hanno condiviso la determinazione per l’appuntamento decisivo. Gli allenamenti si intensificano, e le ragazze sono pronte a scendere in campo con energia e concentrazione.

Un importante momento di countdown verso la finale della Coppa Italia Frecciarossa A2 è stato inaugurato a Latisana, dove si è tenuta una conferenza di presentazione che ha riunito coach, capitane e figure istituzionali legate al mondo della pallavolo. L’evento ha delineato l’impegno del territorio nel valorizzare una manifestazione di livello nazionale, evidenziando l’attenzione rivolta al segmento di Serie A2 e ai contenuti mediatici che accompagneranno l’appuntamento in programma per domani. La cornice è stata allestita dal Comune di Latisana in collaborazione con la Lega Volley Femminile e la FIPAV FVG, con il patrocinio dell’amministrazione locale. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Finale Coppa Italia: l'A2 femminile carica, le atlete pronte per la sfida

Approfondimenti su finale coppa

Segui la diretta della partita Conegliano-Bergamo, valida per i quarti di finale della Coppa Italia femminile 2026.

La squadra femminile di Matelica si è qualificata per le semifinali della Coppa Italia A2, dopo la vittoria contro San Giovanni Valdarno con il punteggio di 71-67.

Roma Volley vs. Padova | Coppa Italia A2 | 2025/26 - 1a Giornata - Quarti | Full Match

Ultime notizie su finale coppa

Argomenti discussi: Serie D: la Finale di Coppa Italia si gioca sabato 7 marzo a Gubbio alle 18.00; Coppa Italia. La Lazio è in semifinale: Bologna battuto ai calci di rigore - La Lazio vince la lotteria dei rigori a Bologna ed è in semifinale; Coppa Italia Frecciarossa A2 – La Finale comincia dalla conferenza stampa di presentazione al Comune di Latisana; Atalanta-Juventus, una storia travagliata che meriterebbe un altro finale.

Pallavolo maschile, Rana Verona batte Itas Trentino 3-0 e conquista la sua prima Coppa ItaliaPrestazione superlativa e grande festa in campo per gli Scaligeri che non danno scampo ai gialloblù Campioni d'Italia in carica ... rainews.it

Coppa Italia, la finale sarà tra Trento e Verona. Battute in semifinale Piacenza e PerugiaL'Unipol Arena si prepara all'atto finale della Final Four di Coppa Italia. L'Itas Trentino rimonta Piacenza al tie-break, mentre la Rana Verona firma l'impresa della stagione schiantando Perugia con ... sport.sky.it

Coppa Italia Eccellenza Femminile, finale il 15 febbraio ad Alberobello - facebook.com facebook

Caos finale Coppa d'Africa, multe e squalifiche a #Senegal e #Marocco: le decisioni su giocatori e allenatori x.com