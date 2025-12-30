LIVE Conegliano-Bergamo 0-0 Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA | inizia il quarto di finale delle campionesse in carica!

Segui la diretta della partita Conegliano-Bergamo, valida per i quarti di finale della Coppa Italia femminile 2026. La sfida si svolge in tempo reale, offrendo aggiornamenti continui sul risultato e le azioni principali. Restate con noi per tutte le novità in corso, senza interruzioni o commenti superflui. Per ulteriori aggiornamenti, clicca sul link e segui la partita in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI NOVARA-MILANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.00 2-1 Pallonetto spinto e piazzato da Zhu. 1-1 Mani fuori anche per Mosser. 1-0 Subito Haak con il mani fuori! INIZIA LA PARTITA! 19.57 Squadre in campo per il saluto di rito, davanti ad un Palaverde discretamente pieno. 19.53 Ci sarà da capire lo starting six che schiererà in campo Santarelli, che potrebbe approfittarne per far rifiatare qualche titolarissima. Anche se parlare di titolari in una squadra cosi forte è un limite rispetto alle giocatrici fortissime di cui è composto il roster. 19. 🔗 Leggi su Oasport.it

