Carla Bruni e il tumore al seno | Oggi concludo 5 anni di terapia

"Oggi, sabato 20 dicembre 2025, concludo 5 anni di terapia ormonale dopo che alla fine del 2019 mi è stato diagnosticato un tumore al seno. Chirurgia, radioterapia, terapia ormonale: è questa la strada che dobbiamo percorrere per curare questo tipo di tumore". È quanto scrive in un post su Instagram Carla Bruni, pubblicando una foto sorridente con uno dei farmaci della terapia a coprirle gli occhi. "Nonostante i suoi effetti collaterali piuttosto aggressivi, sono grata alla scienza per aver inventato la terapia ormonale: protegge efficacemente dalla ricaduta, che è frequente negli anni successivi alla diagnosi", racconta l'ex première dame, "voglio dire a tutte le donne che si trovano nella stessa situazione di tenere duro: certo, la terapia ormonale è un trattamento piuttosto pesante, ma la sua efficacia può salvarvi la vita.

