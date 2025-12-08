8 dicembre 2025 omaggio di Papa Leone alla Beata Vergine per la festa dell’Immacolata

Tradizione, devozione popolare e spiritualità si intrecciano anche quest'anno nella Solennità dellImmacolata Concezione della Beata Vergine Maria. Momento centrale della giornata sarà la visita di Papa Leone XIV, che alle ore 16.00 raggiungerà piazza di Spagna per il tradizionale atto di venerazione alla statua della Vergine posta sulla sommità della colonna di piazza Mignanelli. Un gesto che per il Pontefice assume un significato particolare nel cammino del Giubileo della spiritualità mariana.

