8 dicembre 2025 omaggio di Papa Leone alla Beata Vergine per la festa dell’Immacolata

Tradizione, devozione popolare e spiritualità si intrecciano anche quest’anno nella Solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria. Momento centrale della giornata sarà la visita di Papa Leone XIV, che alle ore 16.00 raggiungerà piazza di Spagna per il tradizionale atto di venerazione alla statua della Vergine posta sulla sommità della colonna di piazza Mignanelli. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> Un gesto che per il Pontefice assume un significato particolare nel cammino del Giubileo della spiritualità mariana. 🔗 Leggi su Funweek.it

Approfondisci con queste news

Mamma, ho perso l’aereo in sala dal 4 dicembre: omaggio natalizio incluso per chi prenota subito

DJ Snabba lancia “Hypnosis”, omaggio alla dance italiana, fuori il 5 Dicembre

AVVISO EVENTO...."GADGET IN OMAGGIO" !!! LUNEDI 8 Dicembre in Omaggio, con la visone del film "ZOOTROPOLIS 2" delle ore 16:15 ore 18:15 ore 20:15 questi fantastici gadget (fino a esaurimento scorte): - LOCANDINA UFFICIALE DEL FILM - - facebook.com Vai su Facebook

I 10 eventi da non perdere a Bologna dall'8 al 14 dicembre - Inizia una nuova settimana e Bologna si accende con un cartellone di eventi che, come sempre, non delude. Scrive ilrestodelcarlino.it

Immacolata 2025 a Venaria Reale: mercatini, spettacoli e tradizioni tra Grinch-Ville, concerti e Casa di Babbo Natale - Venaria Reale celebra l’8 dicembre con cerimonie, spettacoli, mercato “Chi ha rubato il Natale? Riporta mentelocale.it

Leone XIV: l’8 dicembre l’omaggio all’Immacolata in piazza di Spagna - Lunedì prossimo, 8 dicembre, Leone XIV vivrà per la prima volta da Pontefice la festa dell’Immacolata, con il tradizionale omaggio alla statua della Vergine in piazza di Spagna. Scrive agensir.it