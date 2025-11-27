Preghiera della sera 27 Novembre 2025 | Aiutami o Vergine Maria
“Aiutami o Vergine Maria”. È la preghiera della sera da recitare questo Giovedì per meditare sulla giornata appena trascorsa. Ti rendiamo grazie Signore per le persone che hai messo sul nostro cammino, per le grazie che ci hai concesso in special modo per tutte quelle di cui non ci siamo resi conto. Dedichiamo questa sera. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
