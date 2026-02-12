Villaricca Carnevale in villa | una festa di colori musica e solidarietà

Villaricca ha vissuto una mattina di festa con “Carnevale in Villa”. Dalle 9.30 alle 12.30, la Villa Comunale di Corso Italia si è riempita di bambini, genitori e residenti, tutti insieme per divertirsi tra colori, musica e allegria. L’evento ha portato un’aria di spensieratezza nel quartiere, coinvolgendo non solo i più piccoli ma anche gli adulti, che hanno partecipato con entusiasmo a questa giornata di festa e solidarietà.

Villaricca, venerdì 13 febbraio 9,30 - 12,30 – Un’esplosione di allegria, musica e condivisione ha animato la Villa Comunale di Corso Italia in occasione di “Carnevale in Villa”, un evento dedicato ai più piccoli ma capace di coinvolgere tutta la comunità. L’iniziativa è stata organizzata dall’Associazione Idee e Concretezza, in collaborazione con la Misericordia di Napoli Sanità, l’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Calvizzano e la Comunità Amalia Fusco, nell’ambito del progetto “Cuore in Campo”, con il patrocinio del Comune di Villaricca. Una mattinata di festa e inclusione, durante la quale bambini e famiglie hanno potuto vivere momenti di spensieratezza grazie ad accoglienza con musica, animazione, baby dance, balli di gruppo, incontri con mascotte, momenti fotografici e tanto divertimento assicurato. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

