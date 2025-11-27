Dalla festa del cioccolato alla magia delle candele gli eventi del weekend nelle Marche
La regione si anima con eventi imperdibili in ogni provincia dal 28 al 30 novembre: a Serra de’ Conti (Ancona) la 30esima Festa della Cicerchia, mentre spettacoli teatrali e circensi animano San Severino Marche (Macerata) e Monte Vidon Combatte (Fermo). Un fine settimana all’insegna di gusto, cultura e magia per grandi e piccini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
