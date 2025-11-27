Dalla festa del cioccolato alla magia delle candele gli eventi del weekend nelle Marche

27 nov 2025

La regione si anima con eventi imperdibili in ogni provincia dal 28 al 30 novembre: a Serra de’ Conti (Ancona) la 30esima Festa della Cicerchia, mentre spettacoli teatrali e circensi animano San Severino Marche (Macerata) e Monte Vidon Combatte (Fermo). Un fine settimana all’insegna di gusto, cultura e magia per grandi e piccini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

