Festa del Cioccolato il direttore di Pompei Mercatino dei regali a Camucia | ecco il terzo weekend di Natale a Cortona

Il terzo weekend di dicembre a Cortona si accende di magia con eventi e tradizioni natalizie. Tra il fascino della Festa del Cioccolato, l’atmosfera storica di Pompei e il Mercatino dei Regali a Camucia, la città si prepara a vivere un weekend ricco di sapori, scoperte e momenti speciali per immergersi nello spirito natalizio.

Un altro settimana con i colori del Natale a Cortona, protagonisti i mercatini con la «Festa del cioccolato». Sabato 20 e domenica 21 dicembre piazza della Repubblica e piazza Signorelli accoglieranno i banchi degli espositori con specialità al cacao.Sabato 20 dicembre alle 18 si tiene il.

