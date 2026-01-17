Sassaiola contro un treno merci Rallentamenti al traffico sui binari

Giovedì sera a Pontedera si è verificata una sassaiola contro un treno merci nel tratto ferroviario vicino all’ex consorzio agrario. L’incidente ha causato rallentamenti al traffico ferroviario, evidenziando problemi di sicurezza e presenza di migranti senza fissa dimora nell’area. La situazione evidenzia le difficoltà legate alla gestione di aree soggette a tensioni e episodi di violenza.

PONTEDERA Sassaiola contro un treno merci in transito nel tratto ferroviario cittadino. E' successo giovedì sera poco dopo le 20 nella zona dell'ex consorzio agrario, area purtroppo sempre più spesso al centro di risse e violente liti tra stranieri senza fissa dimora che bivaccano e spacciano droga. Il lancio dei sassi della massicciata della linea ferrata è stato segnalato dal macchinista che era ai comandi del convoglio merci. Il treno pare sia stato colpito in uno dei carri, ovviamente senza alcuna conseguenza per le persone. Segnalata la presenza di alcune persone a ridosso dei binari. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia che hanno effettuato un lungo giro di pattugliamento e perlustrazione della zona senza trovare nessuno.

Tutti sono riusciti a schivare le pietre lanciate da un uomo appena sceso dal treno verso altri tre viaggiatori con cui in precedenza aveva avuto uno scontro verbale. Ferito chi cercava di dividerli - facebook.com facebook

