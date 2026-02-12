È morta Maria Franca Ferrero il cuore discreto dell’impero della Nutella aveva 87 anni

Stamattina è morta Maria Franca Fissolo Ferrero, una delle figure più importanti dell’azienda di famiglia. Aveva 87 anni e da tempo era considerata il cuore discreto dell’impero della Nutella. La sua scomparsa si aggiunge a quella di una donna che ha sempre tenuto alta la tradizione e la storia della multinazionale. Ora in molti si chiedono quali saranno i prossimi passi per l’azienda che ha fatto della crema di nocciole uno dei prodotti italiani più conosciuti nel mondo.

Si è spenta stamattina Maria Franca Fissolo Ferrero, presidente onoraria della holding Ferrero International e presidente della Fondazione Ferrero. Aveva 87 anni, compiuti lo scorso 21 gennaio. La morte è avvenuta intorno alle 5.30 nella sua abitazione di località Altavilla, sulle prime colline di Alba, la città che non ha mai davvero lasciato nonostante i lunghi anni trascorsi tra Bruxelles e Monaco. Moglie del leggendario Michele Ferrero e madre dell’attuale leader del gruppo, Giovanni, Maria Franca non è stata solo la testimone della nascita di prodotti leggendari come la Nutella, ma la vera custode dei valori che hanno trasformato una piccola pasticceria di provincia in un colosso mondiale presente in oltre 170 Paesi. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Maria Franca Ferrero, figura di spicco del Gruppo Ferrero, è stata nominata presidente onorario a vita di Ferrero International S.

