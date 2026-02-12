Addio a Maria Franca Ferrero morta a 87 anni la donna che costruì l' impero della Nutella accanto a Michele iniziò come traduttrice nel 1961

È morta Maria Franca Ferrero, a 87 anni, ad Alba. La donna che con il marito Michele ha contribuito a costruire l’impero della Nutella si è spenta nella sua città natale. Ricordata non solo per il ruolo nelle aziende di famiglia, ma anche per le iniziative sociali a favore di ex dipendenti e progetti nei Paesi emergenti come India, Sud Africa e Camerun. La sua scomparsa segna la fine di un’epoca per il gruppo Ferrero.

Maria Franca aveva sostenuto iniziative a favore degli ex dipendenti e progetti sociali nei Paesi emergenti, dall'India al Sud Africa fino al Camerun Si è spenta ad Alba, a 87 anni, Maria Franca Ferrero, la donna che, accanto al marito Michele, ha contribuito in modo decisivo alla costruzione.

