Domani, alla bocciofila di via Garibaldi, l’Associazione Mattia e i suoi Amici organizza un San Valentino speciale: i partecipanti potranno scambiare libri in regalo, un gesto che unisce l’amore tra le persone alla passione per la cultura.

Non solo cuori ma anche amore per i libri e la cultura. E’ la bella iniziativa lanciata dall’ Associazione Mattia e i suoi Amici, che domani propone un San Valentino diverso dal solito, dove l’amore protagonista non è solo quello tra le persone, ma anche quello per la lettura e la condivisione. Sabato, infatti, l’associazione aprirà le porte della propria sede, situata presso gli uffici della Bocciofila Centese, per una speciale iniziativa dedicata a tutta la cittadinanza. "Dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17, chiunque si recherà in visita presso la sede riceverà in omaggio un libro – dicono dall’Associazione – L’obiettivo dell’iniziativa è semplice quanto potente: far circolare la cultura e offrire un piccolo gesto di gentilezza in una giornata simbolica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un San Valentino differente ’Libri in regalo’ alla bocciofila

La pensilina degli autobus di via Primo Maggio a Terni si riscopre più pulita e accogliente.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Affido Familiare. Per un San Valentino diverso; Un San Valentino differente ’Libri in regalo’ alla bocciofila; San Valentino: regala un’esperienza diversa dal solito; Cosa fare il weekend di San Valentino nelle Langhe.

Un San Valentino differente ’Libri in regalo’ alla bocciofilaNon solo cuori ma anche amore per i libri e la cultura. E’ la bella iniziativa lanciata dall’Associazione Mattia ... ilrestodelcarlino.it

San Valentino 2026, 3 idee per trascorrere il 14 febbraio in maniera diversa (e per niente scontata)Cena a lume di candela? Forse questo è il momento di andare oltre e provare a trascorrere un 14 febbraio in maniera differente. Perché le idee per trascorrere un San Valentino diverso pssono davvero r ... vanityfair.it

San Valentino con l'aurora boreale: allerta tempesta geomagnetica domani - facebook.com facebook

Meteo, il «ciclone di San Valentino» pronto a colpire l'Italia. E in tutta la Puglia scatta l'allerta gialla x.com