i libri del cuore idea di san valentino

A Città di Castello, la biblioteca Carducci propone un modo diverso di festeggiare San Valentino. In vista della festa degli innamorati, i lettori possono scambiarsi libri e condividere storie d’amore attraverso il prestito. L’iniziativa mira a far vivere l’amore anche tra le pagine dei libri, in un modo semplice e acceso di emozioni.
CITTÀ DI CASTELLO San Valentino in biblioteca: alla Carducci l’amore passa attraverso il prestito di un libro. Per la Festa degli innamorati arriva una proposta culturale dal forte valore simbolico e affettivo: durante l’intera settimana che va da lunedì 9 a sabato 14 febbraio, la struttura di via XI Settembre diventerà il palcoscenico dell’iniziativa denominata " I libri del cuore ". L’idea alla base del progetto è quella della lettura condivisa: chiunque prenda in prestito uno dei titoli proposti potrà poi donarne la lettura alla propria "persona del cuore". Nell’area front office, gli utenti troveranno una selezione ragionata di opere che esplorano il sentimento in ogni sua possibile sfaccettatura: non solo l’amore romantico tra compagni, ma anche il legame profondo verso genitori, figli o persone care. 🔗 Leggi su Lanazione.it
