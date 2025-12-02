Sull’auto prodotti rubati e falsificati Tre denunciati
È bastato un normale posto di controllo per far emergere un vero e proprio campionario di merce contraffatta e rubata, nascosto a bordo di una Bmw, in transito in via Indipendenza a Lodi. Così, nella tarda mattinata del 25 novembre, la Squadra volante della Questura ha denunciato tre cittadini romeni di 25, 22 e 30 anni per ricettazione e introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi. Per loro è stato chiesto il foglio di via da Lodi. Gli agenti hanno fermato il veicolo intorno alle 11.55 e già dalle prime verifiche, i sospetti sono aumentati: i tre risultavano tutti già noti alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e porto abusivo di armi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Approfondisci con queste news
Presentando la nuova Fiat 500 Hybrid a Torino, il presidente di Stellantis John Elkann ha attaccato le regole europee sull’auto elettrica, definendole “non adeguate". Peccato che ai tempi aveva sostenuto la svolta elettrica voluta dall'Europa. - facebook.com Vai su Facebook
Reggio Calabria, assalto a un furgone portavalori sull'autostrada A2: rubati circa 2 milioni di euro. La rapina è stata messa in atto all'interno di una galleria tra gli svincoli di Scilla e Bagnara, in direzione nord. I banditi hanno esploso alcuni colpi di arma e blocc Vai su X