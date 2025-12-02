Sull’auto prodotti rubati e falsificati Tre denunciati

È bastato un normale posto di controllo per far emergere un vero e proprio campionario di merce contraffatta e rubata, nascosto a bordo di una Bmw, in transito in via Indipendenza a Lodi. Così, nella tarda mattinata del 25 novembre, la Squadra volante della Questura ha denunciato tre cittadini romeni di 25, 22 e 30 anni per ricettazione e introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi. Per loro è stato chiesto il foglio di via da Lodi. Gli agenti hanno fermato il veicolo intorno alle 11.55 e già dalle prime verifiche, i sospetti sono aumentati: i tre risultavano tutti già noti alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e porto abusivo di armi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

