La Valletta Brianza si sveglia con una notizia sorprendente. L’Oasi Galbusera Bianca, il borgo medievale che si trovava in cima alla valle, è stato venduto all’asta per soli tre milioni di euro. La proprietà, fino a poco tempo fa di un conte, ora passa in mano a una cooperativa sociale. La vendita segna un cambiamento importante per questa zona, che ora si prepara a nuove iniziative.

La Valletta Brianza, 28 gennaio 2026 – Lo splendido borg o medioevale completamente ristrutturato e trasformato in un relais olistico venduto all’asta a prezzo di saldo. È l’ Oasi di Galbusera Bianca della Valletta Brianza, struttura tra l’altro vincitrice della nota sfida televisiva tra albergatori 4 Hotel, che si trova nel cuore del Parco del Curone. Se l’è aggiudicata la San Martino Agricola, una cooperativa sociale di Merate per mamme e bambini in difficoltà. Galbusera Bianca è stata battuta per nemmeno 3 milioni di euro, rispetto al prezzo di partenza di 4 milioni 270mila euro. Il gioiello. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dal conte alla cooperativa sociale: l’Oasi Galbusera Bianca venduta a tre milioni di euro

Approfondimenti su Oasi Galbusera Bianca

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Oasi Galbusera Bianca

Argomenti discussi: Venduto il borgo di Galbusera Bianca; Sessa Aurunca: Cooperativa Sociale Al di là dei Sogni. Prende il via a valere su risorse del Programma Regionale FESR 21-27 e del PR FSE +2021/27, il progetto IL BENE CHE ACCOGLIE.; La Valletta: aggiudicato in asta per 2,8 milioni il complesso della Galbusera Bianca.

Cooperative agricole: no alla procedura di sovraindebitamentoCon la sentenza n. 880/2026, pubblicata il 16 gennaio 2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione relativa all'assoggettabilità o meno delle ... news.avvocatoandreani.it

Dall'addio alla conferma: i tre giorni in cui Conte ha cambiato idea, i retroscenaSe vale tutto - com’è giusto che sia - per rimettere assieme questo feuilleton primaverile, bisogna fare un po’ di copia e incolla dei pensieri sparsi, raccogliere le voci (di dentro), riascoltare ... gazzetta.it

Venduto il borgo di Galbusera Bianca L’oasi a La Valletta Brianza, recuperata dal conte Besana e con un’azienda agricola biodinamica, passa di mano. L’aggiudicazione è avvenuta al prezzo minimo richiesto, circa 2,8 milioni di euro. #laprovinciaunicatv #tel - facebook.com facebook