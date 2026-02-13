Femminicidio Federica Torzullo la svolta sulla presenza dei complici | ‘Non avrebbe potuto farlo senza aiuti’

Federica Torzullo è stata uccisa a Anguillara Sabazia, ma ora le indagini rivelano una svolta importante: ci sarebbero stati complici nel suo omicidio. La procura ha infatti affermato che la donna, scomparsa l’8 gennaio e trovata poi sepolta in un fondo vicino all’azienda del marito, Claudio Agostino Carlomagno, non avrebbe potuto agire da sola. La presenza di altri coinvolti sembra ormai certa e potrebbe cambiare radicalmente la ricostruzione dei fatti. Le forze dell’ordine continuano a indagare per capire chi abbia aiutato Carlomagno

Svolta nell’inchiesta dell’omicidio di Anguillara Sabazia. Proseguono le indagini sul femminicidio di Anguillara Sabazia, che ha visto come vittima Federica Torzullo, 41 anni, scomparsa lo scorso 8 gennaio e ritrovata dieci giorni dopo sepolta in un fondo vicino all’azienda del marito, Claudio Agostino Carlomagno, arrestato dai carabinieri con l’accusa di femminicidio e occultamento di cadavere. Nonostante il passare delle settimane, i punti oscuri restano numerosi. Il procuratore di Civitavecchia, Alberto Liguori, ha chiarito che la morte di Federica è avvenuta “per mano del coniuge”, ma restano da chiarire dinamiche precise e la possibile presenza di terze persone nelle fasi antecedenti, coeve o successive al delitto. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Femminicidio Federica Torzullo, la svolta sulla presenza dei complici: ‘Non avrebbe potuto farlo senza aiuti’ “Dei complici…”. Femminicidio Federica Torzullo, il colpo di scena nelle indagini Le indagini sulla scomparsa di Federica Torzullo, 41 anni, proseguono con nuovi sviluppi. Federica Torzullo, svolta nelle indagini: «Carlomagno ha visto saltare i suoi piani. Avrebbe premeditato il femminicidio con un complice» Le indagini sul femminicidio di Federica Torzullo hanno preso una piega decisiva. Contenuti correlati Femminicidio di Federica Torzullo, prima notte in cella per il marito Argomenti discussi: Femminicidio Federica Torzullo, il procuratore conferma il movente: È la separazione. Indagini su possibili complici; Ad Anguillara i funerali di Federica Torzullo: lutto cittadino; Federica uccisa ad Anguillara, il movente di Carlomagno e il delitto maturato da tempo; I maltrattamenti prima del femminicidio, l’ipotesi degli investigatori sul caso di Federica Torzullo. Federica Torzullo, l'ultimatum e i piani saltati di Carlomagno: Per questo l'ha uccisaIl procuratore capo di Civitavecchia, Alberto Liguori, in una nota in cui mette a fuoco alcuni elementi del femminicidio ... adnkronos.com Femminicidio Federica Torzullo, il procuratore conferma il movente: È la separazione. Indagini su possibili compliciUn femminicidio che ha sullo sfondo il movente della separazione. A parlare, in una nota, è il procuratore capo di Civitavecchia, Alberto Liguori, in merito alla morte di Federica Torzullo, 41 anni ... romatoday.it