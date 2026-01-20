Le indagini sulla scomparsa di Federica Torzullo, 41 anni, proseguono con nuovi sviluppi. Federica è scomparsa lo scorso 9 gennaio ad Anguillara, vicino a Roma. Le forze dell’ordine stanno approfondendo le circostanze della sua scomparsa e le eventuali responsabilità, con un’attenzione particolare ai possibili complici. La vicenda sta attirando l’attenzione dell’opinione pubblica, mentre le indagini continuano a cercare risposte.

Si infittiscono le indagini sul caso di Federica Torzullo, la donna di 41 anni scomparsa lo scorso 9 gennaio ad Anguillara, comune a nord di Roma. Il primo allarme era scattato quando il nuovo compagno della donna, preoccupato per l’assenza di risposte al telefono, aveva contattato i carabinieri e i familiari della 41enne, segnalando la possibile scomparsa. I tentativi di rintracciarla proseguiti dai colleghi del Centro meccanografico delle Poste hanno purtroppo confermato i timori iniziali: la donna non era più reperibile. La denuncia dei genitori ha subito avviato le indagini ufficiali. Leggi anche: Federica Torzullo scomparsa a Anguillara, indagato il marito per femminicidio Poco dopo, i sospetti si sono concentrati su Claudio Carlomagno, marito della vittima, ora in carcere a Civitavecchia con le accuse di omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Dei complici…”. Femminicidio Federica Torzullo, il colpo di scena nelle indagini

Il femminicidio di Federica Torzullo ad Anguillara, il corpo sotterrato. Fermato il marito, si valutano premeditazione e aiuto di compliciDopo dieci giorni di ricerche, il corpo di Federica Torzullo è stato ritrovato sepolto in un terreno vicino all’azienda del marito, ora fermato con l’accusa di omicidio.

Federica Torzullo, svolta nelle indagini: trovato un corpoFederica Torzullo, scomparsa da Anguillara Sabazia dieci giorni fa, è al centro di un'indagine in corso.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Federica Torzullo, Carlomagno resta in silenzio. Il pm: Voleva bruciare il corpo per renderla irriconoscibile; Federica Torzullo: la separazione, l’affidamento del figlio e quel litigio prima della sparizione; Delitto Anguillara, il marito Claudio Carlomagno avrebbe dato fuoco a Federica Torzullo. Si indaga su possibili complici; L’omicidio, la ruspa, il Gps: così Claudio Costamagno ha ucciso la moglie Federica Torzullo.

Federica Torzullo uccisa dal marito, l'autopsia e la pista dei complici: «Le ha martoriato il viso, voleva farla a pezzi e fuggire» - Federica Torzullo, 41 anni, è stata uccisa dal marito Claudio Agostino Carlomagno, 45 anni, ora in carcere a Civitavecchia con l’accusa di omicidio volontario aggravato e ... leggo.it

Federica Torzullo uccisa dal marito, l'autopsia e la pista dei complici: «Le ha martoriato il viso e provò a farla a pezzi, voleva fuggire» - Federica Torzullo, 41 anni, è stata uccisa dal marito Claudio Agostino Carlomagno, 45 anni, ora in carcere a Civitavecchia con l’accusa di omicidio volontario aggravato e ... leggo.it

Nuovi dettagli sul femminicidio di Federica Torzullo - facebook.com facebook