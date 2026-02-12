Federica Torzullo svolta nelle indagini | Carlomagno ha visto saltare i suoi piani Avrebbe premeditato il femminicidio con un complice

Le indagini sul femminicidio di Federica Torzullo hanno preso una piega decisiva. Il Procuratore di Civitavecchia, Alberto Liguori, ha annunciato che Carlomagno avrebbe premeditato il gesto con un complice, facendo saltare i piani dell’uomo. La svolta arriva dopo mesi di verifiche e intercettazioni, che hanno portato alla luce dettagli inediti sulla vicenda. Ora si attende l’eventuale arresto o ulteriori sviluppi da parte delle forze dell’ordine.

Svolta nelle indagini sul femminicidio di Federica Torzullo. Il Procuratore della Repubblica di Civitavecchia, Alberto Liguori, attraverso un comunicato ufficiale ha delineato gli scenari investigativi che vedono come unico indagato il marito reo confesso, Claudio Carlomagno. Secondo la Procura, il delitto sarebbe maturato a seguito del rifiuto della vittima di proseguire la relazione, mandando in crisi la «comfort zone» dell'uomo, interessato a mantenere la residenza nella villa di proprietà della donna. La decisione di ucciderla sarebbe maturata nel tempo, e per mettere in atto il femmincidio si rafforza l'ipotesi dell'intervento di «terze persone».

