Fedrigoni la svolta | motori a pieno regime
Fedrigoni, la svolta: motori a pieno regime In un panorama economico globale segnato dall’incertezza, le cartiere lanciano un segnale di forte controtendenza che sa di svolta storica. Questa mattina, lo stabilimento di Verona ha ripreso a pieno ritmo la produzione dopo mesi di rallentamenti, grazie a un investimento di oltre 50 milioni di euro in tecnologie più sostenibili e efficienti. La decisione nasce dalla crescente domanda di prodotti di alta qualità, anche in un mercato sempre più sensibile alle tematiche ambientali. Per la prima volta, l’azienda punta a ridurre drasticamente le emissioni di CO2, installando nuovi impianti
In un panorama economico globale segnato dall’incertezza, le cartiere lanciano un segnale di forte controtendenza che sa di svolta storica. I dati emersi di recente delineano un quadro di crescita solida, che permette al gruppo Fedrigoni di riattivare i motori a pieno regime, recuperando volumi produttivi che non si vedevano da tempo. La notizia più significativa riguarda il ritorno al ciclo continuo su tre turni per le celebri macchine in tondo. Si tratta di un evento atteso dal 2018: sono passati otto anni dall’ultima volta che lo stabilimento ha operato con questa intensità su questa specifica tecnologia, cuore pulsante della produzione di pregio fabrianese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Il Prato riscalda i motori. Allenamenti a pieno ritmo
Manutenzione. Cantieri avanti a pieno regime
I lavori di manutenzione nel Comune sono in pieno svolgimento.
Contenuti correlati
Argomenti discussi: Fedrigoni, la svolta: motori a pieno regime.
Fedrigoni, la svolta: motori a pieno regimeL’azienda annuncia una crescita solida e riattiva il ciclo continuo su tre turni. Pronti investimenti per l’innovazione ... ilrestodelcarlino.it
La cerimonia si è svolta con il sindaco Marco Fioravanti, il prefetto Sante Copponi, il questore e il presidente del Consiglio comunale L'articolo completo al link https://www.centropagina.it/ascoli/attualita-ascoli-consegnata-bemerenza-civica-poliziotto-eroe/ - facebook.com facebook