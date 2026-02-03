manutenzione cantieri avanti a pieno regime

I lavori di manutenzione nel Comune sono in pieno svolgimento. Dopo le prime settimane dell’anno, il vicesindaco Marco Pierini conferma che i cantieri sono attivi e procedono senza sosta. Sono stati avviati diversi interventi su strada e infrastrutture, con l’obiettivo di migliorare la situazione complessiva della città. Nessuna pausa, tutto procede secondo il programma.

Gennaio ha lasciato in dote una serie di interventi manutentivi sul territorio comunale, stando a quanto fatto sapere dal vicesindaco Marco Pierini. Le prime operazioni sotto questo profilo hanno interessato la viabilità, con lavori di risanamento delle massicciate stradali, riposizionamento di autobloccanti e chiusini, sistemazione delle fossette, ripristino di zanelle in pietra serena e realizzazione di tratti di fognatura. Le principali aree interessate hanno riguardato via 2 Agosto, via Montebetti, via Orme, via Martini, via Lucignano e la zona di Baccaiano, con attività mirate alla sicurezza e alla tenuta delle infrastrutture stradali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

