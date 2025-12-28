Il Prato riscalda i motori Allenamenti a pieno ritmo
E’ tornato ad allenarsi nella giornata di ieri il Prato. Seduta sul campo Sussidiario per la compagine biancazzurra, che ha riacceso il motore dopo la sosta di quasi una settimana. Il menù ha previsto diversi esercizi aerobici, proprio con l’intento di far ripartire al meglio il gruppo, presentatosi al gran completo. Questa mattina nuova seduta per la squadra allenata da Simone Venturi, di scena sempre in via Firenze, dove Risaliti e compagni lavoreranno anche domani (doppia seduta), mercoledì e sabato, mentre giovedì e venerdì le operazioni si sposteranno in quel di Viaccia. Domenica poi il Prato sarà ospite dell’Orvietana, in occasione della prima giornata del girone di ritorno del raggruppamento E di Serie D. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Il Prato riscalda i motori. Allenamenti a pieno ritmo.
