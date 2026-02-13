Federica Torzullo per Procura femminicidio premeditato bambino portato dai nonni la sera prima e buca già scavata aiuto di un complice

Federica Torzullo è stata uccisa tra le ultime ore dell’8 gennaio e le prime del 9 gennaio 2026, secondo quanto ricostruisce la Procura, che ipotizza un femminicidio premeditato con l’aiuto di un complice, un dettaglio che emerge anche dalla buca già scavata e dal bambino portato via dai nonni la sera prima dell’omicidio.

Il procuratore Alberto Liguori: "Omicidio consumato tra le ultime ore dell’8 gennaio e le prime del 9 gennaio 2026 in ambienti anche diversi dal vano bagno; utilizzo di un coltello non ancora ritrovato; predisposizione della buca dove poi sarà sepolta Federica; presenza di terze persone nella fase a. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

