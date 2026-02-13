Federica Torzullo è stata uccisa tra le ultime ore dell’8 gennaio e le prime del 9 gennaio 2026, secondo quanto ricostruisce la Procura, che ipotizza un femminicidio premeditato con l’aiuto di un complice, un dettaglio che emerge anche dalla buca già scavata e dal bambino portato via dai nonni la sera prima dell’omicidio.

Il procuratore Alberto Liguori: "Omicidio consumato tra le ultime ore dell'8 gennaio e le prime del 9 gennaio 2026 in ambienti anche diversi dal vano bagno; utilizzo di un coltello non ancora ritrovato; predisposizione della buca dove poi sarà sepolta Federica; presenza di terze persone nella fase a.

Federica Torzullo, per Procura "femminicidio premeditato, bambino portato dai nonni la sera prima e buca già scavata, aiuto di un complice"

La procura di Civitavecchia ha fatto un passo avanti nelle indagini sull’omicidio di Federica Torzullo.

Le indagini sul femminicidio di Federica Torzullo hanno preso una piega decisiva.

Federica Torzullo, il figlio ascoltato dai pm: i suoi racconti sul papà violento e sull'ultima cena

