Federica Torzullo svolta nelle indagini | Carlomagno avrebbe premeditato l' omicidio con l' aiuto di un complice

La procura di Civitavecchia ha fatto un passo avanti nelle indagini sull’omicidio di Federica Torzullo. Secondo quanto emerso, Claudio Carlomagno avrebbe pianificato l’omicidio della moglie e avrebbe agito con l’aiuto di un complice. Gli inquirenti stanno raccogliendo prove che confermino questa versione, mentre la ricerca del secondo uomo coinvolto continua senza sosta.

Svolta nelle indagini della Procura di Civitavecchia sul delitto di Anguillara. Claudio Carlomagno avrebbe ucciso la moglie Federica Torzullo al termine di un piano già premeditato, avvalendosi dell'aiuto di "terze persone". La svolta «L’accelerazione della decisione, già da tempo maturata, di disfarsi di Federica arriva nel periodo natalizio quando la 41enne, stanca e provata dall’ostruzionismo del marito, gli dà l’ultimatum: dopo le feste di Natale ognuno si sarebbe dovuto trasferire in domicili diversi da quello familiare», ossia dalla villetta di via Costantino 9 dove la coppia risiedeva con il figlio di 9 anni. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

